Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Freitagnachmittag gefragt
Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Lockheed Martin-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Um 15:52 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 458,12 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 459,70 USD. Bei 457,52 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lockheed Martin-Aktien beläuft sich auf 26.426 Stück.
Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 617,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lockheed Martin-Aktie mit einem Kursplus von 34,73 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 410,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 10,48 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Lockheed Martin-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 12,75 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,35 USD aus.
Am 22.07.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,46 USD. Im letzten Jahr hatte Lockheed Martin einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 18,16 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lockheed Martin ein EPS in Höhe von 21,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
