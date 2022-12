Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag nahezu unbewegt

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,72 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 103.867 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 2,56 Prozent zulegen. Bei 5,25 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 46,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,92 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,383 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

