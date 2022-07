Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag freundlich

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 5,63 EUR. Bei 5,63 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.556 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 7,37 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,47 EUR aus.

Am 05.05.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 5.363,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,053 EUR je Aktie.

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie stärker: Eurowings plant zweistellige Preissteigerungen

Analysten sehen für Lufthansa-Aktie schwarz

Lufthansa-Aktie beflügelt: Großaktionär Kühne stockt Beteiligung auf - mehr Flüge gecancelt

