Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 6,16 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 6,16 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,19 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.513.391 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 8,59 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2023). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 39,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 14,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2024. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,852 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

