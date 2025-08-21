Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 19,99 USD.
Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 19,99 USD ab. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,60 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 905.917 Lyft-Aktien umgesetzt.
Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 2,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,67 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 51,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 06.08.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,59 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,08 USD je Lyft-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|04.06.2019
|Lyft Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.06.2019
|Lyft Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.2019
|Lyft Sell
|Seaport Global Securities
