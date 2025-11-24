Lyft Aktie News: Lyft am Abend in Grün
Die Aktie von Lyft gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 20,22 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Lyft legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 20,22 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 20,60 USD zu. Mit einem Wert von 20,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.345.404 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 25,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,29 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 05.11.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,52 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,394 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie
Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Lyft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lyft
Analysen zu Lyft
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|04.06.2019
|Lyft Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|04.06.2019
|Lyft Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.04.2019
|Lyft Sell
|Seaport Global Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lyft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen