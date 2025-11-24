Lyft Aktie News: Lyft am Abend in Grün

Lyft im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 20,22 USD.

Das Papier von Lyft legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 20,22 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 20,60 USD zu. Mit einem Wert von 20,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.345.404 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 25,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 26,29 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.11.2025 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1,69 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,394 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison