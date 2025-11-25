Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Dienstagnachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 19,63 USD.

Das Papier von Lyft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 19,63 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lyft-Aktie bisher bei 19,47 USD. Bei 19,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 276.420 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei 25,53 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 23,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,67 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 11.02.2026 gerechnet.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,371 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

