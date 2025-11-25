Lyft Aktie News: Lyft am Abend in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 19,53 USD abwärts.
Um 20:07 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 19,53 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 19,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 19,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.326.729 Lyft-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,53 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Mit einem Zuwachs von 30,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Lyft gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.
In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,371 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
