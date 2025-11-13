DAX24.397 +0,1%Est505.811 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +3,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.154 +1,8%Euro1,1614 +0,2%Öl62,59 -0,1%Gold4.237 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

MÄRKTE ASIEN/Aktienkurse steigen - "Goldilocks-Szenario" in Korea

13.11.25 08:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
143,00 EUR 6,80 EUR 4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,50 EUR 0,60 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orica Ltd.
13,10 EUR 0,30 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
617.000,00 KRW -2.000,00 KRW -0,32%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
117,00 EUR -5,36 EUR -4,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tencent Holdings Ltd
72,80 EUR 0,80 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xero Ltd
73,50 EUR -4,00 EUR -5,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wie schon an den US-Börsen zu beobachten, haben am Donnerstag auch an den ostasiatischen Börsen Marktteilnehmer von einer Umschichtung aus Technologieaktien in konjunkturreagiblere Standardtitel gesprochen. Hintergrund seien die allgemein als sehr hoch erachteten Bewertungen von Technologietiteln. In der Breite ging es dennoch nach oben mit den Indizes, auch jenen an den als technologielastig geltenden Börsen in Seoul und Hongkong. Dass in den USA der Shutdown nun tatsächlich beendet wurde, sorgte für keinen Impuls mehr. Wie erwartet hat nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus dem Haushalt zugestimmt und Präsident Trump die Vereinbarung unterzeichnet.

Wer­bung

In Tokio stieg der Nikkei-225 um 0,4 Prozent auf 51.282 Punkte. Aktien und auch der Yen zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass neue japanische Erzeugerpreise leicht über den Erwartungen ausgefallen waren, was tendenziell für steigende Zinsen spricht, wie die japanische Notenbank sie ohnehin schon länger plant. Der Yen tendierte auf seinem jüngst ermäßigten Niveau seitwärts.

In Seoul gewann der Kospi 0,5 Prozent auf 4.171 Punkte und stieg den vierten Tag in Folge. Während das Schwergewicht Samsung Electronics etwas zulegte, gab der Halbleiterwert SK Hynix um 0,7 Prozent nach. Südkorea steuert im kommenden Jahr auf eine Goldilocks-Wirtschaft zu - also eine Wirtschaft, die weder zu heiß noch zu kalt ist -, erwartet Volkswirt Jin-Wook Kim von Citi Research. Das Bruttoinlandsprodukt könnte um 2,2 Prozent wachsen und damit moderat über dem geschätzten Wachstumspotenzial von 1,8 Prozent. Angeführt werde dieses Wachstum von starken Halbleiterexporten und niedrigen Energiepreisen. "Die Goldilocks-Bedingungen dürften der Regierung Spielraum geben, eine marktfreundliche Finanz- und Industriepolitik zu verfolgen", fügt er hinzu. Citi hat das Ziel für den Kospi auf 5.500 von 3.700 Punkten angehoben.

In Schanghai legte das Marktbarometer um 0,7 Prozent zu, der HSI in Hongkong lag im Späthandel 0,3 Prozent im Plus. Hier sprachen Händler auch von Vorsicht vor den Quartalszahlen großer Technologiekonzerne wie Alibaba (Kurs: +3,2%), Tencent (-0,7%) und JD.com (-0,4%) sowie Semiconductor Manufacturing International (+2,5%). Im Fokus habe der Markt dabei weitere Hinweise auf Chinas KI-Ambitionen sowie die Verbraucherausgaben in China.

Wer­bung

Tagesverlierer war Sydney. Dort ging es um 0,5 Prozent nach unten. Belastend wirkte, dass das australische Beschäftigungswachstum im Oktober mehr als doppelt so hoch ausfiel wie erwartet. Das schürte Spekulationen, dass die Notenbank des Landes von weiteren Zinssenkungen absehen könnte. Sie hatte wiederholt signalisiert, dass Inflation und Beschäftigung für sie die wichtigsten Faktoren für Zinssenkungen seien.

Laut Markexperte Matt Simpson von StoneX heizen die starken Daten sogar Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung an. Angesichts der robusten Beschäftigung, der stärkeren Inflation im dritten Quartal und der stark ansteigenden Wohnungsbaudarlehen habe die Zentralbank bereits "mehr als genug Munition, um den Grundstein für eine mögliche Anhebung im nächsten Jahr zu legen".

Unter den Einzelwerten waren in Tokio laut Börsianern Finanzwerte gesucht. Im Technologiesegment ging es für Softbank Group um weitere 3,4 Prozent nach unten.

Wer­bung

In Sydney rutschten Xero um 9 Prozent ab nach der Vorlage von Geschäftszahlen. Das Sprengstoff- und Chemieunternehmen Orica meldete einen starken Rückgang des Jahresgewinns, erhöht aber seine Dividende und stockt die Ermächtigung für Aktienrückkäufe auf. Die Aktie verteuerte sich um 2,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.753,40 -0,5% +8,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.281,83 +0,4% +27,4% 07:00

Kospi (Seoul) 4.170,63 +0,5% +73,8% 07:30

Shanghai-Comp. 4.029,50 +0,7% +19,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.998,82 +0,3% +33,0% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:47 % YTD

EUR/USD 1,1597 0,1 1,1590 1,1582 +11,8%

EUR/JPY 179,52 0,1 179,32 179,09 +9,6%

EUR/GBP 0,8831 0,1 0,8827 0,8812 +6,4%

GBP/USD 1,3132 0,0 1,3131 1,3144 +5,1%

USD/JPY 154,80 0,0 154,72 154,62 -2,0%

USD/KRW 1.467,25 -0,1 1.468,73 1.466,44 -1,0%

USD/CNY 7,0696 -0,1 7,0780 7,0845 -1,7%

USD/CNH 7,0995 -0,2 7,1119 7,1200 -2,9%

USD/HKD 7,7699 -0,0 7,7708 7,7711 +0,0%

AUD/USD 0,6572 0,5 0,6538 0,6537 +5,5%

NZD/USD 0,5663 -0,0 0,5663 0,5658 +1,0%

BTC/USD 103.682,90 1,7 101.951,10 103.324,90 +8,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,50 58,49 +0,0% +0,01 -15,1%

Brent/ICE 62,71 62,71 0% 0 -13,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.213,82 4.197,48 +0,4% +16,35 +57,3%

Silber 53,99 53,275 +1,3% +0,72 +77,4%

Platin 1.397,67 1.397,28 +0,0% +0,39 +56,1%

Kupfer 5,14 5,11 +0,7% +0,04 +25,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 02:49 ET (07:49 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen