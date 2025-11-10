DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +2,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.852 +1,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,15 +0,7%Gold4.075 +1,9%
MÄRKTE ASIEN/Fester - Erholung bei Tech-Werten treibt Tokio und Seoul

10.11.25 08:20 Uhr
DOW JONES--Eine kräftige Erholung haben die asiatischen und australischen Börsen zu Wochenbeginn verzeichnet und sich damit von dem deutlichen Abgaben am Freitag erholt. Dabei ging es vor allem für die Technologiewerte nach oben. Deren Aufschläge trieben besonders den Nikkei-225 (+1,3%) und den Kospi in Seoul (+3,0%) an. Positiv wurde auch zur Kenntnis genommen, dass sich eine Lösung im Haushaltsstreit in den USA abzeichnet, die zu einem Ende des "Shutdowns" führen könnte. Die US-Futures legten deutlicher zu, was den asiatischen Handel ebenfalls stützte.

Zuletzt hatten Zweifel die Märkte belastet, inwieweit der KI-Hype die hohen Bewertungen der Sektorunternehmen rechtfertigt - die Sorge vor einem Platzen der KI-Blase ging um. Doch nun kam es zu einer kräftigen Erholung. Dabei halfen auch Berichte, wonach Nvidia-CEO Jensen Huang von einer starken Nachfrage für den Blackwell KI-Chip gesprochen haben soll. In Seoul ging es für Samsung Electronics um 2,8 Prozent nach oben, SK Hynix verbesserten sich um 4,5 Prozent. In Tokio stiegen Advantest um 3,8 Prozent und Tokyo Electron kletterten um 4,3 Prozent.

Auch in Hongkong trieben Gewinne im Technologiesektor den Hang-Seng-Index an, der im späten Handel um 1,5 Prozent zulegte. Gemäßigter fielen die Aufschläge auf dem chinesischen Festland aus. Der Schanghai-Composite gewann 0,5 Prozent. Hier bremsten neue Inflationsdaten. So sind die chinesischen Verbraucherpreise im Oktober überraschend um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, während Ökonomen mit einem unveränderten Stand gerechnet hatten. Im Vormonat hatten die Verbraucherpreise noch einen Rückgang von 0,3 Prozent gezeigt. Die Kerninflation, ohne Lebensmittel und Energie, beschleunigte sich den dritten Monat in Folge.

Der Anstieg der Gesamt-Verbraucherpreise im Oktober sei hauptsächlich auf eine stärkere Reisenachfrage während der Feiertage sowie auf einen niedrigen Basiseffekt zurückzuführen, so UOB-Ökonomin Ho Woei Chen.

In Australien holte der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,7 Prozent die Verluste vom Freitag vollständig auf. Bei den Einzelwerten ging es für ANZ Holdings um 3,0 Prozent nach oben, obwohl die Bank für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang um 10 Prozent vermeldet hatte. Jedoch lagen die Einnahmen leicht über der Erwartung der Analysten. Auch soll die Dividende stabil gehalten werden. Die kurzfristigen Kostenperspektiven und die Kapitalposition von ANZ sehen beide besser aus als erwartet ausgefallenen, merkte Citi-Analyst Thomas Strong an.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.835,90 +0,8% +7,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.911,76 +1,3% +26,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.073,24 +3,0% +69,8% 07:30

Shanghai-Comp. 4.018,61 +0,5% +19,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.629,73 +1,5% +30,8% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:31 % YTD

EUR/USD 1,1561 0,0 1,1559 1,1535 +11,7%

EUR/JPY 178,14 0,3 177,66 176,98 +8,9%

EUR/GBP 0,8790 0,0 0,8788 0,8793 +6,2%

GBP/USD 1,3153 0,0 1,3153 1,3119 +5,2%

USD/JPY 154,09 0,2 153,72 153,43 -2,4%

USD/KRW 1.452,67 -0,2 1.456,00 1.456,60 -1,3%

USD/CNY 7,0856 -0,0 7,0875 7,0859 -1,7%

USD/CNH 7,1210 -0,1 7,1262 7,1256 -3,0%

USD/HKD 7,7749 -0,0 7,7770 7,7757 +0,2%

AUD/USD 0,6529 0,6 0,6492 0,6488 +4,9%

NZD/USD 0,5634 0,2 0,5622 0,5610 +0,5%

BTC/USD 106.516,30 1,8 104.667,60 101.699,70 +8,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,30 59,75 +0,9% +0,55 -16,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.078,70 4.000,95 +1,9% +77,76 +52,5%

Silber 49,66 48,3465 +2,7% +1,31 +67,4%

Platin 1.364,35 1.338,69 +1,9% +25,66 +52,7%

Kupfer 5,03 4,96 +1,4% +0,07 +22,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2025 02:21 ET (07:21 GMT)

