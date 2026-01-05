DAX25.004 +0,5%Est505.921 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Mobileyes Doppel-Wumms in Las Vegas: Vom Highway in den Haushalt Mobileyes Doppel-Wumms in Las Vegas: Vom Highway in den Haushalt
Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen in Tokio - Seoul weiter auf Rekordjagd

07.01.26 08:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CNOOC Ltd.
2,18 EUR -0,02 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Inpex Holdings Inc.
16,41 EUR -0,71 EUR -4,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
726.000,00 KRW 30.000,00 KRW 4,31%
Charts|News|Analysen
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs
13,27 EUR -0,14 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Trotz positiver Vorgaben der Wall Street ist es am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen nur uneinheitlich zugegangen. Nach den teils sehr starken Aufschlägen zu Beginn der Woche spielten dabei Gewinnmitnahmen eine Rolle - insbesondere in Tokio: Der Nikkei-225-Index kam nach seinem Rekordhoch auf Schlusskursbasis vom Vortag um 1,1 Prozent zurück auf 51.962 Punkte. Etwas bremsend wirkte auch eine neue Entwicklung im angespannten Verhältnis zwischen Japan und China, vor einigen Wochen von Warnungen Japans an China ausgelöst im Hinblick auf Chinas Machtansprüche auf Taiwan. Nun hat Peking sofortige Kontrollen für Exporte von Gütern nach Japan verhängt, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Wer­bung

Auch in Hongkong ging es nach unten. Im dortigen Späthandel lag der HSI 1,2 Prozent zurück. Schanghai tendierte behauptet. Gut schlug sich der technologielastige Kospi in Seoul. Er legte um weitere 0,6 Prozent zu auf ein neuerliches Rekordhoch. Stützend wirkte dort weiter der Optimismus bezüglich des Potenzials künstlicher Intelligenz für die Unternehmensgewinne. Samsung Electronics gewannen 1,5 Prozent, SK Hynix 2,2 Prozent. Bei den zuletzt ebenfalls festen Rüstungsaktien war die Tendenz dagegen uneinheitlich.

In Sydney ging es für den S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent nach oben. Wegen der nur geringen Techniklastigkeit hatte der australische Aktienmarkt die Rally zu Beginn der Woche nicht mitgemacht und hatte am Dienstag sogar ein halbes Prozent eingebüßt. Nun wurde eine stärkere Erholung von neuen Preisdaten gebremst. Zwar hat sich die Teuerung in Australien im November verlangsamt, die Inflationsrate liegt aber weiter über dem Ziel der Notenbank des Landes. Laut Händlern bestärkt das die Erwartung, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen in naher Zukunft unverändert lassen wird.

Unter Druck standen in der gesamten Region Ölaktien angesichts der fallenden Ölpreise. In Sydney gaben Woodside Petroleum um 2,8 Prozent nach, in Tokio Inpex um 5,3 Prozent und in Hongkong CNOOC um 2,6 Prozent. Die Ölpreise gaben im asiatischen Geschäft um rund 1,5 Prozent nach. Hier sorgte für Abwärtsdruck, dass US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, Venezuela werde den USA nun sanktioniertes Öl liefern, wobei er von 50 Millionen Barrel sprach.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.695,60 +0,1% +0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.961,98 -1,1% +3,0% 07:00

Kospi (Seoul) 4.551,06 +0,6% +8,0% 07:30

Shanghai-Comp. 4.085,77 +0,1% +1,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.394,44 -1,2% +2,7% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:38 % YTD

EUR/USD 1,1698 0,1 1,1689 1,1738 -0,2%

EUR/JPY 182,86 -0,1 183,08 183,43 -0,4%

Wer­bung

EUR/GBP 0,8656 -0,0 0,8657 0,8658 -0,8%

GBP/USD 1,3514 0,1 1,3501 1,3557 +0,5%

USD/JPY 156,32 -0,2 156,63 156,27 -0,2%

USD/KRW 1.446,31 0,0 1.446,06 1.445,11 +0,4%

USD/CNY 7,0277 0,0 7,0245 7,0215 +0,0%

USD/CNH 6,9852 0,1 6,9808 6,9753 +0,1%

USD/HKD 7,7889 0,0 7,7878 7,7862 +0,0%

AUD/USD 0,6749 0,1 0,6740 0,6733 +0,6%

NZD/USD 0,5783 -0,1 0,5787 0,5807 +0,5%

BTC/USD 92.653,15 -0,7 93.266,50 93.302,85 +6,3%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,26 57,13 -1,5% -0,87 -0,9%

Brent/ICE 59,99 60,70 -1,2% -0,71 -0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD YtD

Gold 4.447,70 4.494,70 -1,0% -47,01 +2,9%

Silber 78,98 81,3 -2,9% -2,32 +7,3%

Platin 1.956,99 2.097,09 -6,7% -140,10 +10,8%

Kupfer 5,97 6,01 -0,7% -0,04 k.A.

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf CNOOC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CNOOC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Samsung

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Samsung

DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen