DAX23.989 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

MÄRKTE ASIEN/Knapp behauptet - Seoul Ausreißer nach oben

11.11.25 08:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
111,00 EUR -7,08 EUR -6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ANZ Group Holdings Limited Registered Shs
21,35 EUR 0,25 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
60,74 EUR -4,66 EUR -7,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
10,35 EUR 0,16 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
606.000,00 KRW 26.000,00 KRW 4,48%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
133,64 EUR 9,64 EUR 7,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sony Corp.
25,33 EUR 1,29 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
192,10 EUR -2,00 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Westpac Banking Corp.
22,51 EUR 0,40 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils kräftigen Gewinnen zum Wochenstart ist es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien gemächlicher zugegangen. Insgesamt überwogen Minuszeichen bei den Indizes, wobei die Rückgänge aber durchweg gering waren. Tagesausreißer nach oben war Seoul, der Kospi legte um 0,8 Prozent zu - gestützt von Kursgewinnen unter anderem beim Schwergewicht Samsung Electronics.

Wer­bung

Dass der US-Senat nun tatsächlich den Weg für ein Ende des längsten US-Shutdowns der Geschichte freigemacht hat, in dem er einem Übergangshaushalt zustimmte, sorgte für keinen Auftrieb mehr. Dies spielten die Märkte bereits am Vortag. Das Repräsentantenhaus muss dem nun noch zustimmen, was allgemein aber auch erwartet wird.

In Tokio sorgte der zum Vortag schwächere Yen für etwas Unterstützung, der Nikkei-225 ging mit einem ganz kleinen Minus und 50.843 Punkten aus dem Tag. An den anderen Plätzen ging es um bis zu 0,4 Prozent (Shanghai) nach unten.

Im australischen Sydney bremste das kräftige Kursminus von 6,6 Prozent bei der Aktie der Commonwealth Bank. Das Kreditinstitut meldete lediglich einen stagnierenden Gewinn im ersten Quartal des Geschäftsjahres. Die Kurse der Wettbewerber ANZ (+0,5%) oder Westpac (+1,3%) zeigten sich davon aber nicht belastet.

Wer­bung

Überwiegend weiter gesucht waren in der Region Ostasien Technologieaktien, insbesondere aus dem Chipsektor, nachdem der Chipriese TSMC am Vortag starke Geschäftszahlen präsentiert und auch den Ausblick angehoben hatte. In Seoul verteuerten sich SK Hynix um 2,2 und Samsung Electronics um fast 3 Prozent, in Tokio gewannen Renesas 1,1 Prozent. Softbank Group legten im unmittelbaren Vorfeld des Quartalsberichts um 2,0 Prozent zu. Advantest büßen dagegen über 4 Prozent ein. In Hongkong ging es für den Chipwert SMIC um gut 3 Prozent südwärts.

Einen Satz um 5,5 Prozent nach oben machten Sony. Hier trieben Geschäftszahlen und ein erhöhter Ausblick des Elektronikunternehmens. Kawasaki Heavy knickten dagegen um über 6 Prozent ein, ebenfalls nach Vorlage des Geschäftsberichts.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.818,80 -0,2% +7,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.842,93 -0,1% +26,0% 07:00

Wer­bung

Kospi (Seoul) 4.106,39 +0,8% +71,1% 07:30

Shanghai-Comp. 4.002,76 -0,4% +19,3% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.613,93 -0,1% +30,8% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:17 % YTD

EUR/USD 1,1554 -0,0 1,1558 1,1558 +11,6%

EUR/JPY 178,15 0,0 178,08 178,09 +9,0%

EUR/GBP 0,8794 0,2 0,8774 0,8790 +6,2%

GBP/USD 1,3139 -0,3 1,3174 1,3149 +5,1%

USD/JPY 154,18 0,1 154,07 154,08 -2,3%

USD/KRW 1.465,06 0,5 1.457,09 1.452,67 -1,3%

USD/CNY 7,0895 0,0 7,0877 7,0856 -1,7%

USD/CNH 7,1235 0,0 7,1215 7,1204 -2,8%

USD/HKD 7,7730 -0,0 7,7738 7,7749 +0,1%

AUD/USD 0,6517 -0,3 0,6536 0,6530 +5,0%

NZD/USD 0,5635 -0,2 0,5647 0,5635 +0,5%

BTC/USD 104.970,40 -1,0 106.060,60 106.463,35 +10,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,84 60,13 -0,5% -0,29 -16,8%

Brent/ICE 63,75 64,06 -0,5% -0,31 -14,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.132,26 4.112,02 +0,5% +20,25 +52,5%

Silber 50,74 50,5045 +0,5% +0,23 +67,4%

Platin 1.373,57 1.373,61 -0,0% -0,04 +52,8%

Kupfer 5,07 5,11 -0,8% -0,04 +23,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 02:40 ET (07:40 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SoftBank Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung