DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,62 -7,2%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.243 +0,5%Euro1,1578 -0,1%Öl64,92 -0,4%Gold4.104 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow letztlich in Grün -- DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, DroneShield im Fokus
Top News
Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung
Kostenfresser bei hohem Strompreis: So viel kostet der Unterhalt eines E-Autos wirklich Kostenfresser bei hohem Strompreis: So viel kostet der Unterhalt eines E-Autos wirklich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Seoul erneut freundlich

12.11.25 06:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
111,00 EUR -7,08 EUR -6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Asics Corp.
20,89 EUR 0,17 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Flight Centre Travel Group Ltd
6,70 EUR 0,20 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mineral Resources LtdShs
26,07 EUR 1,25 EUR 5,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
619.000,00 KRW 13.000,00 KRW 2,15%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
129,34 EUR 5,34 EUR 4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
192,10 EUR -2,00 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Börsen geht es am Mittwoch uneinheitlich zu. Tagesgewinner ist im späten Handel erneut der Kospi im südkoreanischen Seoul, der um weitere 0,9 Prozent anzieht. In Tokio zeigt sich das Marktbarometer wie schon am Vortag wenig verändert, der Nikkei-225 liegt bei 50.867 Punkten. Etwas Unterstützung liefert wieder der Yen, der zum Dollar erneut etwas leichter tendiert, wodurch sich Exporte japanischer Unternehmen auf Dollarbasis verbilligen.

Wer­bung

An den chinesischen Börsen geht es ebenfalls uneinheitlich zu. In Shanghai gibt der Index um 0,2 Prozent nach, in Hongkong steigt er um 0,6 Prozent. In Australien ist der Handel bereits beendet, der t S&P/ASX 200 schloss 0,2 Prozent niedriger.

In Tokio bremsen unter anderem schwächere Kurse im Chipsektor, wo Gewinnmitnahmen und jüngst lauter werdende Bedenken über zu hohe Bewertungen belasten. Dazu kommen leichtere Vorgaben der US-Pendants. Advantest kommen um 1,3 Prozent zurück, Tokyo Electron um 2,2 Prozent. Renesas gewinnen dagegen 3 Prozent. Steil abwärts um 4,1 Prozent geht es für Softbank Group, nachdem die Technologie-Holdinggesellschaft am Vortag nach Handelsende Quartalszahlen vorgelegt hatte. Asics geben um 1,4 Prozent nach, nachdem der Sportartikelhersteller im Handelsverlauf neue Geschäftszahlen präsentierte.

Auch in Hongkong und in Seoul werden Chipaktien eher gemieden. In Seoul geben SK Hynix und Samsung Electronics gegen den freundlichen Markt leicht nach, in Hongkong verbilligen sich SMIC um 1,9 Prozent.

Wer­bung

In Sydney machten Mineral Resources einen Satz um rund 9 Prozent nach oben. Das Rohstoffunternehmen hat einer Veräußerung eines 30-prozentigen Anteils an seinem operativen Lithiumgeschäft für 765 Millionen Dollar zugestimmt. Flight Centre stiegen um 1 Prozent. Die Aktie war mit einer optimistischen Gewinnprognose des Reiseunternehmens gesucht.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.799,50 -0,2% +7,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.867,33 +0,0% +27,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.144,30 +0,9% +72,7% 07:30

Shanghai-Comp. 3.993,35 -0,2% +19,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.863,26 +0,6% +32,8% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1574 -0,1 1,1585 1,1561 +11,6%

EUR/JPY 179,11 0,3 178,51 178,27 +9,3%

EUR/GBP 0,8813 0,0 0,8809 0,8803 +6,0%

GBP/USD 1,3132 -0,1 1,3151 1,3132 +5,3%

USD/JPY 154,76 0,5 154,07 154,21 -2,0%

USD/KRW 1.468,60 0,5 1.460,84 1.464,40 -1,2%

USD/CNY 7,0872 0,0 7,0872 7,0884 -1,7%

USD/CNH 7,1224 0,0 7,1213 7,1234 -2,9%

USD/HKD 7,7711 -0,0 7,7720 7,7724 +0,1%

AUD/USD 0,6521 -0,1 0,6526 0,6522 +5,6%

NZD/USD 0,5648 -0,1 0,5653 0,5641 +0,9%

BTC/USD 103.300,20 0,3 102.959,60 104.912,05 +11,6%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,84 61,04 -0,3% -0,20 -16,4%

Brent/ICE 64,96 65,16 -0,3% -0,20 -14,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.109,20 4.126,96 -0,4% -17,77 +56,8%

Silber 51,07 51,2245 -0,3% -0,15 +74,9%

Platin 1.369,17 1.366,85 +0,2% +2,32 +56,8%

Kupfer 5,05 5,07 -0,4% -0,02 +22,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 00:41 ET (05:41 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SoftBank Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung