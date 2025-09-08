MÄRKTE USA/Etwas fester - Arbeitsmarktdaten-Revision im Fokus

DOW JONES--Die Wall Street dürfte mit leichten Gewinnen in den Handel am Dienstag starten und damit die positive Tendenz des Vortages fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,2 Prozent zu. Für einen wichtigen Impuls dürfte die Revision der US-Arbeitsmarktdaten kurz nach der Startglocke sorgen. Diese umfasst den Zeitraum von April 2024 bis März 2025 und könnte Anzeichen für eine wesentlich schwächere Verfassung des US-Arbeitsmarktes liefern, heißt es. Der Markt könnte erschreckt reagieren, falls die US-Wirtschaft wesentlich schwächer als bisher gedacht läuft.

Der überraschend schwache Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag hatte zwar kurzzeitig Konjunktursorgen ausgelöst, gleichzeitig aber auch die Erwartung verfestigt, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. Auch ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte wird nicht ausgeschlossen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag erneut nicht auf der Agenda. Die Blicke sind bereits auf die Inflationsdaten am Donnerstag gerichtet, die in die Zinsentscheidung der Fed einfließen dürften.

Oracle mit Zahlen - Nebius und Wolfspeed steigen stark

Auf Unternehmensseite wird auf die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal von Oracle gewartet, die nach der Schlussglocke bekannt gegeben werden. Die Aktie legt vorbörslich um 1,2 Prozent zu. Dagegen fallen Dell um 0,8 Prozent. CFO Yvonne McGill verlässt nach 30 Jahren das Unternehmen. Dell erklärte, der Rückzug erfolge nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten.

Nebius springen um 54,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen sich einen 19,4 Milliarden Dollar schweren Vertrag zur Bereitstellung von KI-Infrastruktur für Microsoft (+0,5%) bis 2031 sichern konnte. Wolfspeed steigen um 64,2 Prozent. Der Chiplieferant hat die gerichtliche Zustimmung für seinen Restrukturierungsplan erhalten und rechnet damit, in den nächsten Wochen aus dem Chapter 11-Schutz herauszukommen.

Die Aktie von Teck Resources klettert um 11,8 Prozent, nachdem der kanadische Bergbaukonzern einer "Fusion unter Gleichen" mit dem Konkurrenten Anglo American zugestimmt hat.

Der Dollar stabilisiert sich nach den jüngsten Abgaben. Im Verlauf hatte er schon den tiefsten Stand seit fast sieben Wochen markiert. Eine negative Revision der Arbeitsmarktdaten um 400.000 Stellen sei wahrscheinlich, so die Analysten der Danske Bank. "Aber bei weiterhin erhöhten Inflationserwartungen und einem nach wie vor relativ stabilen Gleichgewicht am Arbeitsmarkt sind wir nicht der Meinung, dass die Daten größere und/oder aufeinanderfolgende Zinssenkungen rechtfertigen", ergänzen sie.

Die Ölpreise legen weiter zu, die Notierungen von Brent und WTI steigen um bis zu 0,9 Prozent. Die Erwartung weiterer Sanktionen gegen Russland treibt die Preise nach oben, heißt es.

Auch für den Goldpreis geht es weiter aufwärts, die Feinunze verteuert sich um 0,5 Prozent auf 3.654 Dollar und hat erneut ein Rekordhoch markiert. Käufe durch Zentralbanken und die Nachfrage von Anlegern, die nach Alternativen zu Staatsanleihen suchten, treiben den Preis weiter an, erläutert Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Das Edelmetall sei zwar technisch überkauft, aber Goldman Sachs habe kürzlich angemerkt, dass der Preis fast 5.000 Dollar pro Unze erreichen könnte. Dafür müssten lediglich 1 Prozent der privat gehaltenen Staatsanleihen in Gold umgeschichtet werden, fügt sie hinzu.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen leicht von den jüngsten Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 2,0 Basispunkte auf 4,07 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1743 -0,2% 1,1762 1,1749 +13,5%

EUR/JPY 172,40 -0,6% 173,51 173,43 +6,4%

EUR/CHF 0,9329 -0,0% 0,9331 0,9320 -0,6%

EUR/GBP 0,8663 -0,2% 0,8682 0,8675 +4,9%

USD/JPY 146,81 -0,5% 147,52 147,61 -6,2%

GBP/USD 1,3556 +0,1% 1,3546 1,3543 +8,3%

USD/CNY 7,0931 -0,1% 7,0984 7,0973 -1,6%

USD/CNH 7,1167 -0,1% 7,1225 7,1234 -2,9%

AUS/USD 0,6610 +0,3% 0,6590 0,6588 +6,5%

Bitcoin/USD 112.756,10 +0,4% 112.343,30 112.683,80 +18,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,83 62,26 +0,9% 0,57 -13,3%

Brent/ICE 66,58 66,02 +0,8% 0,56 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.654,33 3.637,10 +0,5% 17,23 +38,5%

Silber 41,23 41,33 -0,2% -0,09 +43,3%

Platin 1.182,67 1.179,43 +0,3% 3,24 +34,5%

Kupfer 4,56 4,56 -0,1% 0,00 +10,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

