KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
MÄRKTE USA/Wall Street vor Powell-Rede kaum verändert erwartet

23.09.25 14:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Firefly Aerospace Incorporation
49,52 USD 4,32 USD 9,56%
Charts|News|Analysen
Kenvue Inc Registered Shs
15,35 EUR 0,58 EUR 3,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
140,58 EUR -0,24 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
95,40 EUR -0,78 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach der neuerlichen Rekordjagd vom Wochenbeginn dürften die US-Börsen am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten einen kaum veränderten Handelsbeginn an. Die Richtung vorgeben könnten zunächst Konjunkturdaten: Das Leistungsbilanzdefizit der USA war im zweiten Quartal etwas geringer als angenommen. Die Revision des ersten Quartals ergab ebenfalls ein kleineres Defizit als zunächst gemeldet. Kurz nach der Startglocke werden noch Einkaufsmanagerindizes für September veröffentlicht. Daneben sind Reden einiger Vertreter der US-Notenbank angekündigt, wobei besonders der Auftritt von Fed-Chairman Jerome Powell mit Spannung erwartet wird. Nach der Zinssenkung in der vergangenen Woche hoffen Anleger, dass weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt werden.

Unternehmensnachrichten sind rar. Aktien von Firefly Aerospace brechen im vorbörslichen Handel um 11,3 Prozent ein. Das Unternehmen ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht als angenommen.

Kenvue erholen sich um 5,7 Prozent. Am Montag war die Aktie auf ein Rekordtief gefallen, nachdem Präsident Trump die Einnahme des gängigen Schmerzmittels Paracetamol, in den USA als Tylenol bekannt, während der Schwangerschaft mit der Entstehung von Autismus in Verbindung gebracht hatte. Dafür gebe es keine wissenschaftlichen Beweise, merkt die Citigroup dazu an.

Die Disney-Aktie (+0,1%) könnte mit der Wiederaufnahme der Late Night Show des Moderators Jimmy Kimmel im Blick stehen. Die Show war von dem Disney-Sender ABC in der vergangenen Woche abgesetzt worden, nachdem der Chairman der Federal Communications Commission, Brendan Carr, Kommentare von Kimmel zur Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk kritisiert hatte. Carr hatte regulatorische Maßnahmen gegen die zu ABC gehörenden Sender ins Spiel gebracht. Und US-Präsident Donald Trump hatte am 18. September den Entzug von Sendelizenzen der Fernsehsender angedroht, die "gegen" ihn seien.

Nach Börsenschluss wird der Chiphersteller Micron über den Verlauf des vierten Geschäftsquartals berichten. Analysten sind optimistisch, da die Nachfrage nach den Chips des Unternehmens steige. Vorbörslich geht es für Micron um 0,8 Prozent aufwärts. Die Aktie hat in diesem Jahr schon über 80 Prozent zugelegt und notiert dicht unter ihrem Rekordhoch.

Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,13 Prozent. Der Dollar zeigt sich wenig bewegt; der Dollarindex tendiert kaum verändert. Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug mit einem neuen Rekordhoch fort und nimmt die Marke von 3.800 Dollar ins Visier.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1793 -0,1% 1,1800 1,1750 +13,9%

EUR/JPY 174,35 +0,0% 174,33 173,81 +7,0%

EUR/CHF 0,9345 -0,1% 0,9355 0,9344 -0,3%

EUR/GBP 0,8726 -0,1% 0,8734 0,8718 +5,5%

USD/JPY 147,85 +0,1% 147,74 147,91 -6,0%

GBP/USD 1,3515 +0,0% 1,3512 1,3478 +8,0%

USD/CNY 7,1073 -0,0% 7,1101 7,1038 -1,4%

USD/CNH 7,1140 -0,0% 7,1166 7,1171 -3,0%

AUS/USD 0,6606 +0,1% 0,6597 0,6595 +6,6%

Bitcoin/USD 113.048,70 -0,0% 113.055,60 115.530,00 +19,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,68 61,90 +1,3% 0,78 -13,3%

Brent/ICE 67,31 66,57 +1,1% 0,74 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.783,42 3.749,25 +0,9% 34,17 +42,8%

Silber 44,34 44,05 +0,7% 0,29 +52,6%

Platin 1.241,88 1.204,26 +3,1% 37,62 +37,5%

Kupfer 4,64 4,63 +0,1% 0,00 +12,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 08:50 ET (12:50 GMT)

