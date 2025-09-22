DAX23.591 +0,3%ESt505.468 +0,5%Top 10 Crypto15,56 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.840 +0,3%Euro1,1799 ±-0,0%Öl67,09 +0,8%Gold3.783 +1,0%
MARKT USA/Börse kaum verändert erwartet - Warten auf Powell-Rede

23.09.25 12:19 Uhr
Nach der neuerlichen Rekordjagd vom Wochenbeginn dürften die US-Börsen am Dienstag zunächst auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten einen kaum veränderten Handelsbeginn an. Die Richtung vorgeben könnten zunächst Konjunkturdaten: Auf der Agenda stehen die Leistungsbilanz des zweiten Quartals und Einkaufsmanagerindizes für September. Daneben sind Reden einiger Vertreter der US-Notenbank angekündigt, wobei besonders der Auftritt von Fed-Chairman Jerome Powell mit Spannung erwartet wird. Nach der Zinssenkung in der vergangenen Woche hoffen Anleger, dass weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt werden.

Unternehmensnachrichten sind rar. Aktien von Firefly Aerospace brechen im vorbörslichen Handel um 12,6 Prozent ein. Das Unternehmen ist tiefer in die roten Zahlen gerutscht als angenommen.

Die Disney-Aktie (+0,4%) könnte mit der Wiederaufnahme der Late Night Show des Moderators Jimmy Kimmel im Blick stehen. Die Show war von dem Disney-Sender ABC in der vergangenen Woche abgesetzt worden, nachdem der Chairman der Federal Communications Commission, Brendan Carr, Kommentare von Kimmel zur Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk kritisiert hatte. Carr hatte regulatorische Maßnahmen gegen die zu ABC gehörenden Sender ins Spiel gebracht. Und US-Präsident Donald Trump hatte am 18. September den Entzug von Sendelizenzen der Fernsehsender angedroht, die "gegen" ihn seien.

Nach Börsenschluss wird der Chiphersteller Micron über den Verlauf des vierten Geschäftsquartals berichten. Analysten sind optimistisch, da die Nachfrage nach den Chips des Unternehmens steige. Vorbörslich geht es für Micron um 1,2 Prozent aufwärts. Die Aktie hat in diesem Jahr schon über 80 Prozent zugelegt und notiert dicht unter ihrem Rekordhoch.

Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,13 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet; für den Dollarindex geht es um 0,1 Prozent nach unten. Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug mit einem neuen Rekordhoch fort und nimmt die Marke von 3.800 Dollar ins Visier.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2025 06:20 ET (10:20 GMT)

