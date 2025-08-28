Marvell Technology Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Marvell Technology am Nachmittag im Keller

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Marvell Technology. Die Marvell Technology-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 16,3 Prozent auf 64,68 USD.

Die Marvell Technology-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 16,3 Prozent auf 64,68 USD. Bei 63,32 USD markierte die Marvell Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,40 USD. Zuletzt wechselten 6.177.190 Marvell Technology-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2025 markierte das Papier bei 127,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Marvell Technology-Aktie liegt somit 49,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,14 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Marvell Technology-Aktie liegt somit 37,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Marvell Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,240 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,244 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.05.2025 hat Marvell Technology in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marvell Technology ein EPS von -0,25 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marvell Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,90 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Marvell Technology am 27.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 USD je Marvell Technology-Aktie belaufen.

