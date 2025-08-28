Marvell Technology Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Marvell Technology am Abend massiv unter Druck

So entwickelt sich Marvell Technology

Die Aktie von Marvell Technology gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Marvell Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 18,0 Prozent auf 63,31 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Marvell Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 18,0 Prozent auf 63,31 USD ab. Der Kurs der Marvell Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,15 USD nach. Bei 64,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 15.686.421 Marvell Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,48 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,37 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 47,14 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Marvell Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,240 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,244 USD aus.

Am 29.05.2025 hat Marvell Technology die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 USD, nach -0,25 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Marvell Technology Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Marvell Technology im Jahr 2026 2,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Marvell Technology-Aktie

NASDAQ 100-Wert Marvell Technology-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von Marvell Technology

Amazon-Aktie forciert KI-Unabhängigkeit: Kommt der Bruch mit NVIDIA?

Marvell Technology-Aktie in Rot: Erwartungen erfüllt - Unsicherheit über Geschäft mit Amazon