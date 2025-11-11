MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagabend mit Aufschlag

MasterCard im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 556,01 USD.

Die MasterCard-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 556,01 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 557,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 553,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 180.142 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 7,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Mit einem Kursverlust von 16,05 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 30.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,62 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,37 Mrd. USD in den Büchern standen.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

