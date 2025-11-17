MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagabend im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 541,86 USD.

Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 541,86 USD. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 539,66 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 546,00 USD. Zuletzt wurden via New York 209.643 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,01 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 30.10.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,62 Mrd. USD – ein Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 04.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,49 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

