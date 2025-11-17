MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag schwächer

MasterCard im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 543,54 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 543,54 USD ab. Bei 543,54 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 546,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 55.403 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 466,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 16,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 30.10.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

