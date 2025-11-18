MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 532,00 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 532,00 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 531,13 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 533,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten MasterCard-Aktien beläuft sich auf 81.311 Stück.

Am 23.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 601,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,06 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,06 USD belaufen. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,34 USD, nach 3,53 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

