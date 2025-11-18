MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Abend Verluste

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,7 Prozent auf 527,55 USD ab.

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,7 Prozent auf 527,55 USD ab. Bei 524,83 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 533,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343.524 Stück gehandelt.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 14,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,52 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 8,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,49 USD je MasterCard-Aktie.

