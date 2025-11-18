DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.547 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe
MasterCard im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Abend Verluste

18.11.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,7 Prozent auf 527,55 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
457,45 EUR -6,35 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,7 Prozent auf 527,55 USD ab. Bei 524,83 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 533,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der MasterCard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 343.524 Stück gehandelt.

Bei 601,50 USD markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 14,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,52 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 8,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,49 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
