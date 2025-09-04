McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagabend mit Verlusten

Blick auf McDonalds-Kurs

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 313,81 USD.

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 313,81 USD. In der Spitze fiel die McDonalds-Aktie bis auf 313,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 316,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 138.321 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 326,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,99 Prozent. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 340,00 USD je McDonalds-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,35 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

