McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 306,59 USD.

Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 306,59 USD. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 306,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 312,09 USD. Zuletzt wechselten via New York 75.404 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,44 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 9,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 340,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,84 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,49 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

