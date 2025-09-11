McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 307,40 USD ab.

Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 307,40 USD. In der Spitze büßte die McDonalds-Aktie bis auf 306,96 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 307,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 37.748 Stück.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,15 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Mit Abgaben von 10,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 6,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 340,00 USD an.

Am 06.08.2025 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,35 USD fest.

