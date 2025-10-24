McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 306,19 USD ab.

Die McDonalds-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 306,19 USD. Bei 306,01 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 307,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.588 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,68 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 335,00 USD je McDonalds-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6,84 Mrd. USD gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,27 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.net

