McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagabend auf rotem Terrain

So entwickelt sich McDonalds

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 307,81 USD nach.

Um 20:04 Uhr rutschte die McDonalds-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 307,81 USD ab. Die McDonalds-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 306,29 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,97 USD. Bisher wurden via New York 152.118 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 326,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Mit einem Zuwachs von 6,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Mit Abgaben von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,17 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 335,00 USD angegeben.

Am 06.08.2025 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Erste Schätzungen: McDonalds stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten