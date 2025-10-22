DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
Kursverlauf

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Mittwochabend positiv

22.10.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Mittwochabend positiv

Die Aktie von McDonalds zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 311,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
268,60 EUR 3,35 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,5 Prozent auf 311,99 USD. Die McDonalds-Aktie zog in der Spitze bis auf 312,76 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 308,22 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 180.032 Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 4,59 Prozent wieder erreichen. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,36 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com

