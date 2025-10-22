McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Mittwochnachmittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 307,85 USD.

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 307,85 USD. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 308,43 USD. Bei 308,22 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.747 McDonalds-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 11,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

McDonalds veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,28 USD je McDonalds-Aktie.

