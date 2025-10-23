DAX24.170 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.878 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,59 +1,9%Gold4.146 +1,3%
Notierung im Blick

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit Abschlägen

23.10.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 309,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
264,90 EUR -2,15 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 309,38 USD nach. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 309,38 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 311,97 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 45.470 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 5,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Abschläge von 10,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2024 mit 6,78 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,17 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 335,00 USD an.

McDonalds gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 6,84 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,49 Mrd. USD umgesetzt.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,27 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com

