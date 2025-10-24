McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagabend billiger

Kursentwicklung

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 306,06 USD.

Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 306,06 USD abwärts. Die McDonalds-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 305,12 USD ab. Bei 307,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 116.808 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 6,21 Prozent niedriger. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,27 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

