Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag im Aufwind

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 53,41 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 53,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 227.968 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 60,59 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 23.10.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,95 EUR je Aktie.

