Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag auf rotes Terrain

16.09.25 12:06 Uhr

16.09.25 12:06 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 51,27 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 51,27 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,08 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 527.168 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 23,21 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Abschläge von 11,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 60,59 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 33,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Mercedes-Benz-Aktie verliert: Daimler Buses investiert in Ausbau der Produktion in der Türkei

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

