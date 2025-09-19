Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag schwächer

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 49,89 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 49,89 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 49,77 EUR. Bei 50,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.035.183 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 63,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). 26,63 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 9,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,62 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 2,95 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

