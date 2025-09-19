DAX23.490 -0,6%ESt505.441 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht
DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag schwächer

22.09.25 12:12 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 49,89 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
50,19 EUR -0,81 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 49,89 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 49,77 EUR. Bei 50,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.035.183 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 63,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). 26,63 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 9,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,62 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 2,95 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 23.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 5,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie stabil: Allianz mit US-Rüstungsunternehmen geschmiedet

Aktien-Tipp Mercedes-Benz: Berenberg bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nordex-Aktie gesucht: Auftrag für Anlagen auf Prüfgelände von Mercedes-Benz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
31.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen