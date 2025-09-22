DAX23.635 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.497 +0,3%Nas22.725 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit Kursplus

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 51,71 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,83 EUR 1,08 EUR 2,13%
Um 15:52 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 51,71 EUR. Bei 51,75 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,45 EUR. Bisher wurden heute 789.008 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,17 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,16 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,62 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,68 EUR.

Am 30.07.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 33,15 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

