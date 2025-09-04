DAX23.816 +0,2%ESt505.360 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,64 -0,4%Gold3.549 +0,1%
Merck im Fokus

Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag gesucht

05.09.25 12:06 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 109,25 EUR zu.

Um 11:44 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 109,25 EUR zu. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,65 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.995 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 36,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (100,70 EUR). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 8,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck 2016

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen