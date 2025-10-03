DAX24.402 -0,1%Est505.649 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,51 +0,3%Gold3.859 +0,1%
Aktie im Blick

Merck Aktie News: Merck am Mittag gesucht

03.10.25 12:07 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 118,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
119,25 EUR 1,95 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 118,80 EUR. Bei 119,25 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,00 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.132 Stück gehandelt.

Bei 168,25 EUR markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 41,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Mit einem Kursverlust von 15,24 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Merck KGaA

