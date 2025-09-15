Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 106,90 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 106,90 EUR zu. Bei 107,25 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 106,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.011 Merck-Aktien.

Am 20.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,85 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 07.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,26 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,33 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

