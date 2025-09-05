Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Abend mit Einbußen

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 83,54 USD.

Die Merck-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 83,54 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 82,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,81 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 610.979 Aktien.

Am 07.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 30,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 73,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 12,23 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,12 USD je Wertpapier.

Merck ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 30.10.2025 gerechnet. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,92 USD je Merck-Aktie.

