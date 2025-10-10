Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Merck
Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 87,25 USD.
Die Merck-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 87,25 USD. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 87,03 USD. Bei 87,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 285.092 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,58 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 27,89 Prozent zulegen. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,22 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 15,80 Mrd. USD, gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,20 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Merck Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.2018
|Merck buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.04.2018
|Merck Overweight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Merck Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.2018
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2017
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.2013
|Merck verkaufen
|Morgan Stanley
|04.12.2006
|Merck underweight Korrektur
|aktiencheck.de
|21.08.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
|17.07.2006
|Merck & Co neues Kursziel
|Evern Securities
|12.06.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
