DAX24.592 -0,1%Est505.618 -0,1%MSCI World4.337 ±-0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.067 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1572 ±0,0%Öl63,66 -2,4%Gold3.981 +0,1%
Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Heute im Fokus
Dow im Plus -- DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Aktienanleihe oder doch lieber Aktie? Aktienanleihe oder doch lieber Aktie?
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Blick auf Aktienkurs

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Merck

10.10.25 16:09 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 87,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
76,10 EUR 0,60 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 87,25 USD. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 87,03 USD. Bei 87,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 285.092 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,58 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 27,89 Prozent zulegen. Bei 73,32 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,22 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 15,80 Mrd. USD, gegenüber 16,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,20 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 3 Jahren verdient

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

In eigener Sache

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

