Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Merck am Abend zu

Die Aktie von Merck gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 86,44 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Merck-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 86,44 USD. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,34 USD an. Bei 86,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 624.596 Merck-Aktien umgesetzt.
Am 10.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,06 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 21,54 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 15,18 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 3,12 USD aus.
Am 30.10.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17,18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,72 Mrd. USD umgesetzt.
Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.
In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
