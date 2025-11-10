Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Merck am Montagnachmittag ins Plus

Merck im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 87,02 USD. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,52 USD. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280.070 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (105,06 USD) erklomm das Papier am 10.12.2024. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 17,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,74 Prozent.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 3,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,24 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Merck am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 16,72 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

