Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,1 Prozent auf 88,59 USD. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 88,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,58 USD. Bisher wurden heute 304.190 Merck-Aktien gehandelt.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 105,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 15,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2025 Kursverluste bis auf 73,32 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,24 USD.

Merck ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,97 USD je Aktie in den Merck-Büchern.

