Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Dienstagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 90,23 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 90,23 USD. Bei 90,55 USD erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,58 USD. Zuletzt wurden via New York 1.115.899 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 105,06 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei 73,32 USD fiel das Papier am 16.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,24 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Merck am 03.02.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,97 USD je Aktie aus.

