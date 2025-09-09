DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.870 +0,1%Nas22.310 +0,8%Bitcoin97.995 -0,4%Euro1,1771 +0,3%Öl67,43 +0,8%Gold3.681 +1,0%
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck büßt am Abend ein

15.09.25 20:24 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck büßt am Abend ein

Die Aktie von Merck gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Merck-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 81,12 USD.

Die Merck-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 81,12 USD. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,93 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 698.591 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 9,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 3,12 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,20 Prozent auf 15,80 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,16 Mrd. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 USD je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

