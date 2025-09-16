DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.081 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

17.09.25 16:13 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 81,61 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
68,40 EUR 0,10 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 81,61 USD. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 81,97 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 242.754 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 119,38 USD markierte der Titel am 19.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2025 (73,32 USD). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 11,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,14 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 15,80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 präsentieren. Merck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

