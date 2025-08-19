DAX24.282 ±0,0%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.841 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,26 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck legt am Nachmittag zu

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 85,96 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 85,96 USD zu. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 86,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,88 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 291.597 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 120,30 USD. Gewinne von 39,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 73,32 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD.

Am 29.07.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 15,80 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 16,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

