Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Mittwochabend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 88,27 USD.

Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,78 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,68 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 596.743 Aktien.

Am 24.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,62 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 16,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,23 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Merck.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Merck-Aktie.

