DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Blick

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Mittwochabend fester

22.10.25 20:23 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck zeigt sich am Mittwochabend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 88,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
76,30 EUR 1,20 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Merck-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,78 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,68 USD. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 596.743 Aktien.

Am 24.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,62 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 16,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,23 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 29.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,80 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Merck am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Merck.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Merck öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen