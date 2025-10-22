DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.763 -0,8%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,96 +2,1%Gold4.034 -2,2%
So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag leichter

22.10.25 16:08 Uhr
Merck Aktie News: Dow Jones Aktie Merck am Nachmittag leichter

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 87,34 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
76,30 EUR 1,20 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Merck-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 87,34 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 87,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,68 USD. Zuletzt wurden via New York 183.317 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 24.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 107,35 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 22,91 Prozent zulegen. Am 16.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 16,05 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,23 USD, nach 3,12 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 15,80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,16 Mrd. USD umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Merck wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
